

ファイナルファンタジー ピクセルリマスター | SQUARE ENIX ファイナルファンタジー ピクセルリマスター | SQUARE ENIX



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こちらは友人に頼まれた物の出品になります。値下げは不可との事です。売れなければ徐々に値下げするみたいです。美品になりますが、一度人の手に渡った物になりますので、神経質な方の購入は控えてください。日本語に対応しています。不規則な仕事のため、発送は入金確認後の日曜から火曜日の午前中までになりますのでご了承ください。