犬の事典―AKC公認全犬種標準書

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商品詳細
「犬の事典AKC公認全犬種標準書」アメリカン・ケンネル・クラブ原著/ディーエイチシー出版事業部定価:-#アメリカン・ケンネル・クラブ原著#ディーエイチシー出版事業部#本#生活／家事先ずプロフ確認お願いします。遊びで購入し、パラパラっとめくって本棚にしまってました。画像⑤本を収納する際に少しぶつけてしまったと思われる凹み有り！欲しい方にお譲りします！よろしくお願いします！
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