YAMAHA HS5

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商品詳細
HS5YAMAHA#YAMAHA#HS5数回しか使っていないほぼ未使用の新品同様です。購入当初同様、袋もカバーも説明書もきれいに梱包されています。￼￼当然音が好きなので購入しましたが、サイズ変更のためやむを得ず出品いたします。音は抜群です。倉庫を整理しているので、早いもの順にお譲りいたしますAmazon販売価格35,000円YAMAHAヤマハ/HS5モニタースピーカー（ペア）https://amzn.asia/d/aRKSpVj種類···スピーカー
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