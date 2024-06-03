UVERworld TAKUYA∞ ブログ本セット

UVERworldTAKUYA∞ブログ本第1〜3弾までのセット販売になります。バラ売りは行っておりません。着払い可能な方は値下げ可能第1弾、2弾は少しだけ目を通しましたがほぼ新品状態です第3弾のみビニール梱包したままとなっております。購入後、暗所にて保管しておりましたので、非常に綺麗な状態です。プチプチで梱包し、ダンボールに入れて発送予定です。他の出品物と同時購入の場合はお値引きいたしますので、コメントお願いします。即購入OK◎第1弾死ぬ間際に物やお金を欲しがる人はきっと居ない僕のそんなものを探す730日◎第2弾仕事なんだから！と言われれば断固こう返す「いいえ！これは、遊びです。」 そんな僕の1461日◎第3弾砂時計の様に満たした瞬間半分は空っぽになるそんな僕の2191日



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