ENHYPEN アンケートトレカ ソンフン

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商品詳細
FC会員1000人限定トレカペン卒のため出品致します(ᐪ꒳ᐪ)スリーブ+硬質ケース+防水対策匿名配送+150円で対応致します。即購入◎目立った傷等ございませんが、海外製品のため初期傷・擦れ等にご理解のある方のみご購入下さい。素人保管のため完璧を求める方はご購入をご遠慮ください。★公式商品おまけとしてお付けします！プロフィール欄のご確認お願い致します！購入意思のないいいねはお控えください；；ENHYPENエナイプンエンハイフンジョンウォンヒスンジェイジェイクソンフンソヌニキ
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