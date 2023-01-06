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アニャーター・シャラナム・ナスティ
商品番号 U69506435922
商品名

アニャーター・シャラナム・ナスティ
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 1,777 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アニャーター・シャラナム・ナスティあなただけが私の救い主ですヴィジャヤクマーリ（ヴィジャヤンマ）女史著平岡一記訳サティヤ・サイ・ババの帰依者によるサイババの奇跡の数々の体験談です。経年劣化ございますので、写真参照ください。インドで印刷されたものみたいです。絶版で、インターネット上での流通がない希少本だと思われます。藤井風さんの影響で再注目されているサイババについて理解を深められる本です。
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