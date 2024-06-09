1450年からの装飾社会史　英語 大型本　ハードカバー

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商品詳細
Ornament:ASocialHistorySince14501450年からの装飾社会史英語MichaelSnodin／MauriceHoward著YaleUniversityPress1996大型本ハードカバーInawide-rangingandrichlyillustratedbook,theauthorsbeginbytracingthewaysornamenthasbeenusedoverthelastfivecenturies,therulesofdecorumandetiquetteassociatedwithit,andthesocial,moralandspiritualvaluesithasrepresented.TheyconcludebydiscussinghowtheWesterntraditionofornamenthasrespondedtoandabsorbed'exotic'AfricanandAsianmotifs:MoresquemotifsoftheNearEastandsuchfamiliardesignsasthe'Paisley'andWillow\"patterns.目次１文様２建造物装飾３服飾４室内装飾５紋章・ロゴ６西洋装飾におけるエロティシズム英語で書かれた本ですが写真・図版が多く見ているだけでも楽しいです。#文化#芸術#美術#アート#絵画#装飾#宝飾#ファッション#紋章#ロゴ#エロティシズム#本#BOOK#思い出本屋#思い出本屋西洋文化#思い出本屋東洋文化#思い出本屋アフリカ文化#思い出本屋西洋史#思い出本屋西洋中世#思い出本屋ルネサンス#思い出本屋17世紀#思い出本屋18世紀#思い出本屋19世紀#思い出本屋20世紀#思い出本屋西洋美術#思い出本屋建築#思い出本屋モード#思い出本屋ヨーロッパ#思い出本屋東洋#思い出本屋日本#思い出本屋エロス#思い出本屋生活#思い出本屋洋書#思い出本屋英語
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