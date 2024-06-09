AI: ソムニウム ファイル

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Switchソフト○AI:ソムニウムファイル捜査・推理をしながら物語を追う捜査パートと、重要参考人の夢の中で手がかりを探すソムニウムパートを行き来してゲームを進めていく。捜査パートでは事件に関係するさまざまな場所を訪れ、現場を調べたり関係者に話を聞くことで事件を追っていき、ソムニウムパートでは関係者の夢の中に入り込むことで現実の世界では得られ…動作確認済※追加コンテンツ用コードやダウンロードコード等は中古のお品物の為使用済みと思って下さい。起動出来ないジャンク商品は絶対に出品しませんのでご安心下さい。即購入歓迎ソフト内容やデータ等のご質問はご遠慮下さい(^^;)単品ご購入でのお値下げ、バラ売りご対応はしておりません。他商品との同時購入で2本目から200円引きとさせて頂きます。DS/3DS/テレビゲーム/任天堂/ニンテンドーSwitch/スイッチ「AI:ソムニウムファイル」定価:￥6800#ゲーム#アドベンチャー#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch