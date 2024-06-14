種類...その他縦 約15.3ｃｍ横 約19.7ｃｍ浄長極箱有ヨゴレ有神経質な方のご入札はご遠慮ください。画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください



御釜師 大西浄元 真鍮木瓜釣 浄長極箱 MA747-



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