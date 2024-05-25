KAT-TUNへ 赤西仁がやめた本当の理由

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商品詳細
発送方法:防水対策、クッション封筒smapへ-そして全てのジャニーズタレントへ#元・光Genjiメンバー#本#生活／諸芸・娯楽#木山将吾自宅本棚にずっと保管してありましたが、色褪せや擦れあり。中身落書き無し。神経質な方・完璧品を求められる方のご購入はご遠慮下さい。不明な点はコメント欄にて確認お願い致しますm(__)m
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