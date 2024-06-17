永久保存版！『白門よ永遠なれ』中央大学建学100年史

※表紙に経年によるシミ有り。ハードカバー、中身は綺麗。白門よ永遠なれ中央大学建学100年史昭和61年刊行P412第１章激動の百年史第２章中央人物史第３章中央スポーツ史第４章中央の遺産第５章第二世紀へはばたく#中央大学#創立100周年#記念メダル#英吉利法律学校#法曹界#倫敦#ミドルテンプル#英国法制#増島六一郎#中央大学学員会#箱根駅伝6連覇#多摩キャンパス#白門祭#ヒルトップ#創立137年#陸上部創部100年#後楽園キャンパス#茗荷谷キャンパス#駿河台記念館#立野町中大グラウンド#渥美清(#国民栄誉賞)#菊地幸夫#山本一太(#群馬県知事)#二階俊博(#自民党幹事長)#海部俊樹(#内閣総理大臣)#新海誠#阿部寛(#下町ロケット)#上川隆也(#遺留捜査)#秋元康(#おニャン子クラブ#AKB48#乃木坂46)#吉居大和(#箱根駅伝)#五十嵐圭(#バスケットボール)#石川祐希(#バレーボール)#出島(#大相撲大関)#田中雅美(#競泳平泳ぎ)#牧秀悟(#侍ジャパン)



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中 央 大 学 百 年 史 ﹄ 全 四 巻 の 完 結 ﹃ 中 央 大 学 百 年 史 ...



中央大学の歴史と建学の精神を説いた、中央大学への熱いメッセージが ...



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創立125周年、総長として中央大の改革に奔走 永井和之氏 - 日本経済新聞



１日１話、読めば心が熱くなる３６５人の生き方の教科書」（『365人の ...



週刊東洋経済2019年12月21日号 | 東洋経済STORE



１日１話、読めば心が熱くなる３６５人の仕事の教科書」（藤尾秀昭 ...



日中文化交流』誌 掲載原稿 – 日本中国文化交流協会



１日１話、読めば心が熱くなる３６５人の生き方の教科書」（『365人の ...