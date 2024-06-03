「塩飽史江戸時代の公儀船方」吉田幸男/ゆるり書房/昭和堂定価:￥2,750江戸時代の海上交通を完成させた塩飽の人々。弁才船を全国に拡め、北前船から洋式軍艦まで咸臨丸渡米の子孫が描く塩飽の歴史。※コスレや黒ずみ、わずかな小汚れなど、通常レベルの使用感があります。大きな傷みのない良好な状態です。600円以上の本を購入される場合は出品している文庫本全品1冊100円（除外品あり）、一部の単行本一冊200円で追加して頂けます。メール便に同梱できる範囲で何冊でも可。２冊セット品も１冊100円計算で追加していただけます。プロフィールに文庫本と対象の単行本のリストがありますので是非ご覧ください■目次口絵はじめに江戸時代以前の塩飽江戸時代初期の塩飽塩飽における石の採掘と巨大石造物塩飽切支丹と丸亀城築城塩飽の弁才船、日本の海を席巻する塩飽廻船、東廻り西廻り航路開拓す塩飽牛島丸尾家の隆盛南部領川内湊における丸尾一族（塩泡家）津軽領蟹田湊の丸尾家塩飽に残る丸尾家の民話塩飽船廻の衰退塩飽近隣との漁場争い塩飽の宗教と金毘羅信仰海から陸へ、堂宮大工として活躍全国に残る塩飽の足跡塩飽大工一揆と島中改革瀬居島と岩黒島騒動ペリー来航、西洋式海軍創設、海軍伝習開始西洋式軍艦建造各地で始まる昇平丸、旭日丸、ヘダ号、箱館丸鳳凰丸詳細浦賀奉行所、三檣バーク型帆船約600トン塩飽より御軍艦鳳凰丸乗組員に至る経過塩飽と長崎海軍伝習所咸臨丸渡米前咸臨丸米国へ向け出航塩飽より三七名乗船咸臨丸小笠原探検へ古川庄八、山下岩吉両名のオランダ留学塩飽と坂本龍馬、いろは丸沈没事件江戸時代後期の海運・日本幽囚記より塩飽広島江之浦「レキの墓」とブラントン小坂騒動と土佐海援隊塩飽と戊辰戦争塩飽と箱館海戦あとがき参考資料・塩飽大工主要建築一覧・塩飽における文化財一覧表・塩飽における戸籍調査【管理用】8857JR1561



塩飽史 : 江戸時代の公儀船方(吉田幸男 著) / 古本、中古本、古書籍の ...



読書／新刊紹介｜四国新聞WEB朝刊



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伊能忠敬研究会 二 〇 一 六 年 第 七 十 九 号



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