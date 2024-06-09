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大系租税法 [新品]
商品番号 U53028723083
商品名

大系租税法 [新品]
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 4,000 円
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商品詳細

「大系租税法[第4版]」定価11550円新品、未使用品(値下げ不可)※質問や購入の際は必ず記載事項及びプロフィール文を読みご理解の上でお願い致します。※定価より下げていますので値下げ交渉は一切お断りしております。内容租税法の全体系を、理論的に詳細な検討を行う体系書。重要判例については、原文を示しながら解説を行う。第4版では、令和3年・4年の法改正および最新の判例を収録する。
http://narcologia.ru/goods/flight627528.html
http://narcologia.ru/goods/reboot300736.html
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