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【未開封】モンスターハンター ポータブル 2nd G
商品番号 X17210278198
商品名

【未開封】モンスターハンター ポータブル 2nd G
ブランド名 カプコン
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。【モンスターハンターポータブル2nd(セカンド)G】このソフトウェアはPSP(プレーステーションポータブル)専用です。CERO【C】15才以上対象シュリンク包装付きの未開封品となります。未開封品の為、ソフトの動作確認等はできませんので予めご了承下さい。素人検品となりますので見落としがあるかもしれません。また未開封品ではございますが、一度は人の手に渡った商品となりますので、美品をお求めの方、神経質な方は購入をお控え下さい。#ゲーム#カプコン#CAPCOM#モンハン#イーフロンティア#MONSTERHUNTER#PORTABLE#プレステ#PlayStation#Portable#ソニー#SONY
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