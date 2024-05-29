【未開封】モンスターハンター ポータブル 2nd G

ご覧いただきありがとうございます。【モンスターハンターポータブル2nd(セカンド)G】このソフトウェアはPSP(プレーステーションポータブル)専用です。CERO【C】15才以上対象シュリンク包装付きの未開封品となります。未開封品の為、ソフトの動作確認等はできませんので予めご了承下さい。素人検品となりますので見落としがあるかもしれません。また未開封品ではございますが、一度は人の手に渡った商品となりますので、美品をお求めの方、神経質な方は購入をお控え下さい。#ゲーム#カプコン#CAPCOM#モンハン#イーフロンティア#MONSTERHUNTER#PORTABLE#プレステ#PlayStation#Portable#ソニー#SONY



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