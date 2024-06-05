送料込【逢絢亭】茶道具 菓子鉢 九谷焼 赤の文字 宗偏流書付 須田せい華 共箱

まずはプロフィールをご覧ください。こちらは、九谷焼の菓子鉢になります。作者は、須田せい華（せいか）さんです。末広形で赤文字で「天下一宗偏風」の文字があります。書付は、宗偏流当代家元の山田幽々斎宗匠になります。計測地点で、大きさは、横幅が１９．５ｃｍ、縦幅が１８．８ｃｍ、高さが約８．５ｃｍで付属品は共箱です。本体に目立った傷や汚れなど無く綺麗な状態です。また、こちらは当方が出品しておりますので、『きちんとした山田幽々斎宗匠の書付であることを保証致します。』ですので、月釜や研修会、御家元が来られる大きなお茶会に出されても問題ございません。



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