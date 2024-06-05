10T+13T YAMAHA\u0026TAMA ヤマハ20薄胴BDの相棒



YAMAHA APX-20TS（中古）【楽器検索デジマート】



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ヤマハ | Aシリーズ - アコースティックギター - 仕様



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ヤマハ | BS-510 - スタンド/テーブル - 概要



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普通13Tの中にタムホルダーが邪魔して10Tは入りません。たまたま10Tがマーチングタムなので入りました。ビックリ！メルカリは複数個の発送が出来ないが、中に入ったのでかろうじて可能に…。ヤマハ20薄胴BDの相棒として3点セットをスネアスタンド2個と共に構成。最後の画像が実際に使用したときのもの。10/13共にグレードは高くありません。10Tはヤマハ子供用のマーチングタム。13TはTAMAswingerstar。オマケヘッドとしてセットしたことの無いEVANSHYDRAULIC赤の10/13、新古品かな？ご一考を撮影時、ボルト外しています。ヘッドもとりあえず乗せただけ。後で調整します。