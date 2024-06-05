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10T+13T YAMAHA\u0026TAMA ヤマハ20薄胴BDの相棒
商品番号 Q94265401524
商品名

10T+13T YAMAHA\u0026TAMA ヤマハ20薄胴BDの相棒
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

普通13Tの中にタムホルダーが邪魔して10Tは入りません。たまたま10Tがマーチングタムなので入りました。ビックリ！メルカリは複数個の発送が出来ないが、中に入ったのでかろうじて可能に…。ヤマハ20薄胴BDの相棒として3点セットをスネアスタンド2個と共に構成。最後の画像が実際に使用したときのもの。10/13共にグレードは高くありません。10Tはヤマハ子供用のマーチングタム。13TはTAMAswingerstar。オマケヘッドとしてセットしたことの無いEVANSHYDRAULIC赤の10/13、新古品かな？ご一考を撮影時、ボルト外しています。ヘッドもとりあえず乗せただけ。後で調整します。
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