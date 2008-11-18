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商品詳細
バンダイの『TVゲームプラモデルスーパーマリオブラザーズ』です。希少な未使用未組み立て品となります。古い品となりますので状態に極度に神経質な方はご遠慮ください。外観の状態につきましては必ず掲載画像をご確認の上、納得頂いた方のみご購入お願いします。
http://narcologia.ru/goods/cotton437061.html
http://narcologia.ru/goods/procurement294833.html
http://narcologia.ru/goods/displease984931.html
【レア】TVゲームプラモデル スーパーマリオブラザーズ 未組立て品 バンダイ
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