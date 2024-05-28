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TAD ホルンマウスピース C8 カップ
商品番号 H52786647763
商品名

TAD ホルンマウスピース C8 カップ
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 1,992 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TADホルンマウスピースのC8カップB:アメリカンシャンクです。17.25mm径のUカップ、深く、とても豊かな響きがします。大音量同時出品の各種Cリムのみならず、DリムやBリムを付けても十分演奏可能です。種類...ホルンアクセサリー・パーツ...マウスピース
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