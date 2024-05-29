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少年探偵　26冊　全巻　江戸川乱歩　ポプラ社　怪人二十面相
商品番号 V20047225590
商品名

少年探偵　26冊　全巻　江戸川乱歩　ポプラ社　怪人二十面相
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

文庫版少年探偵江戸川乱歩シリーズ全巻セット26冊です。ポプラ社江戸川乱歩作藤田新策絵定価：15,600円1   怪人二十面相2   少年探偵3   妖怪博士4   大金塊5   青銅の魔人6   地底の魔術王7    透明怪人8    怪奇四十面相9    宇宙怪人10   鉄塔王国の恐怖11    灰色の巨人12   地底の魔術師13   黄金豹14   魔法博士15   サーカスの怪人16    魔人ゴング17    魔法人形18   奇面城の秘密19    夜行人間20   塔上の奇術師21    鉄人Q22    仮面の恐怖王23    電人M24    二十面相の呪い(黄金の虎)25    空飛ぶ二十面相(天空の魔神)26    黄金の怪獣(超人ニコラ)全26巻セットです。バラ売りはできません。綺麗な状態ですが　個人保管のため、紙の具合は巻によって異なります。破れなどはなく全て通読に問題はありません。
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