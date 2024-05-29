少年探偵　26冊　全巻　江戸川乱歩　ポプラ社　怪人二十面相

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文庫版少年探偵江戸川乱歩シリーズ全巻セット26冊です。ポプラ社江戸川乱歩作藤田新策絵定価：15,600円1 怪人二十面相2 少年探偵3 妖怪博士4 大金塊5 青銅の魔人6 地底の魔術王7 透明怪人8 怪奇四十面相9 宇宙怪人10 鉄塔王国の恐怖11 灰色の巨人12 地底の魔術師13 黄金豹14 魔法博士15 サーカスの怪人16 魔人ゴング17 魔法人形18 奇面城の秘密19 夜行人間20 塔上の奇術師21 鉄人Q22 仮面の恐怖王23 電人M24 二十面相の呪い(黄金の虎)25 空飛ぶ二十面相(天空の魔神)26 黄金の怪獣(超人ニコラ)全26巻セットです。バラ売りはできません。綺麗な状態ですが 個人保管のため、紙の具合は巻によって異なります。破れなどはなく全て通読に問題はありません。