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【PSA10】ポケモンカードゲーム　25thプロモ　ロケット団参上!
商品番号 T67067226737
商品名

【PSA10】ポケモンカードゲーム　25thプロモ　ロケット団参上!
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲーム25周年記念のプロモカード、ロケット団参上!のPSA10です。PSAはポケモンカードゲームのコレクター内で最もメジャーな鑑定機関であり、このカードは最高評価の10を頂いております。詳しい鑑定基準はPSAの公式サイトよりご確認ください。東京都公安委員会より古物商許可を得て販売しております。東京都公安委員会第305512316280号山本ちはる
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