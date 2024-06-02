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- 【PSA10】ポケモンカードゲーム 25thプロモ ロケット団参上!
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商品詳細
ポケモンカードゲーム25周年記念のプロモカード、ロケット団参上!のPSA10です。PSAはポケモンカードゲームのコレクター内で最もメジャーな鑑定機関であり、このカードは最高評価の10を頂いております。詳しい鑑定基準はPSAの公式サイトよりご確認ください。東京都公安委員会より古物商許可を得て販売しております。東京都公安委員会第305512316280号山本ちはる
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