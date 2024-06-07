Mrs. GREEN APPLE　ENSEMBLE 初回限定盤(DVD)　ミセス

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商品詳細
●商品説明●Mrs.GREENAPPLE ENSEMBLE初回限定盤(DVD付)になります。CD、DVDそれぞれ再生確認済みです。ディスクに再生には支障が無いですがキズがあります。中古品になりますので些細にこだわる方はご遠慮ください。●発送方法●らくらくメルカリ便（追跡有り・ポスト投函）となります。発送日はご入金確認後の1～2日以内を予定しています。水濡れや破損しないようOPP袋やプチプチに包んで発送致します。
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