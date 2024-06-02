ポケモンカード　レイジングサーフ　新品未開封　シュリンク付き

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商品詳細
ポケモンカード『レイジングサーフ』未開封シュリンク付きです。コンビニで購入しております。※4枚目の写真の通り、購入時から左側面のシュリンクが少しゆるく感じます。メルカリ便(ヤマトコンパクト便)で発送致します。⚠️すり替え防止のため、返品キャンセルはご遠慮ください。⚠️またトラブル防止のため、お手数ですが、ご購入後取引メッセージにてご希望の受取日時をお知らせください。ご連絡頂いてから翌日の発送となります。⚠️ご購入いただいてから24時間以内にご連絡がない場合はお取り引きをキャンセルさせていただく場合もございます。⚠️プロフィール、評価を拝見させていただいて、こちらからキャンセルをさせていただくこともございます。上記の点をご理解いただける方のみのご購入でお願いいたします。シリーズ...ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット...強化拡張パックレイジングサーフ種別...パック・ボックス種別/詳細...ボックス種別/詳細...未開封ボックス
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