【お値下げ】「研究社英米文学評伝業書」復刻版　全101冊揃（全100巻・総索引）

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商品詳細
「研究社英米文学評伝業書」復刻版 全101冊揃（全100巻・別冊総索引）刊行年 昭和55年サイズ16.5センチ歴史的な価値のある全集です。英米文学を研究されている方必読の書。各巻、1人の作家を扱っており、自伝的な内容、主要作品の解説が中心で、日本語で書かれています。索引には別冊３巻と記載されていますが、「総索引」込みの計101冊です！全巻揃っている品は、現在手に入らないようです。※自宅保管品のため、シミ等ございます。また、一部書き込みやアンダーラインを引いている箇所もございます。ご理解頂けます方、宜しくお願い致します。#研究社英米文学評伝業書#復刻版#英米文学#自伝#歴史#全100巻#全巻※お値引き交渉、ご遠慮ください！梱包はリサイクル品を使用いたします。
http://narcologia.ru/goods/financier565960.html
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