中里重利　絵唐津ぐい呑み　唐津焼

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商品詳細
中里重利作の絵唐津ぐい呑みです。地は枇杷色で灰色の釉薬で絵付けされ、柔らかい雰囲気のさかずきです。胴がくびれさせてあり、とても持ち易いです。小さいながらとても丁寧に作られた作品です。状態が良く、未使用に近いのではないかと思います。お酒を吸っている感じや匂いもありません。口径5.6cm×5.8cm高さ4.7cmどうぞよろしくお願いいたします。
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