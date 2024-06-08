ゲームボーイカラー【レッド】ジャンク品‼️

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商品詳細
ゲームボーイカラー本体 レッド箱・説明書等の付属品は全て揃ってます‼️主観ですが箱も本体も美品です‼️ただ電池部分に青サビがあり通電しませんでしたのでジャンク品となります‼️専用バッテリーだとプレイできるかもしれませんが、専用バッテリーがない為、動作未確認です‼️それを理解した上でご購入下さい。直せる方、再利用よろしくお願いします。
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