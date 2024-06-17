【ほぼ新品】TAC　2023年度版 合格するための過去10年本試験問題集

「2023年度版よくわかる社労士合格するための過去10年本試験問題集」4冊セット①労基・安衛・労災カバーはありません。中身は書き込みはなく未使用です。②雇用・徴収・労一 ※未使用③健保・社一 ※未使用④国年・厚年 ※未使用定価:1,650円（税込）×4冊合計:6,600円※自宅保管であることご理解いただいた上でご購入ください※平日は仕事のため発送は土日を予定しております※コメント等やり取りの途中でも、先にご購入された方を優先いたします#TAC株式会社社会保険労務士講座#TAC#本#社労士#社会保険労務士



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