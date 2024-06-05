ONE PIECE(ワンピース)　尾田栄一郎　1～62巻セット+おまけ4冊

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ONEPIECE（ワンピース）尾田栄一郎1巻～62巻セットおまけ（零巻＋70巻+99巻+104巻）10年以上前から全て新品で購入し、集めていました。1度読み自宅本棚にて保管しておりました。状態は良く美品だと思います。※神経質な方のご購入はお控え下さい。バラ売り不可です即購入オッケーです猫を飼っています。保管してあった部屋には猫が入らないようにしてあります。出品物に毛がつかないよう注意して梱包しております。もしも見落としや紛れ込みがございましたら、大変申し訳ありません。