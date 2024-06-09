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ポケモンカード フシギバナeX SAR 2枚
商品番号 A63961406564
商品名

ポケモンカード フシギバナeX SAR 2枚
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードフシギバナのSARです。撮影の為スリーブから取り除きましたが撮影以外はスリーブに入れて保管してあります。すり替え防止の為、返品は不可とさせて頂きます。即購入可能です⭕️
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