play station3 cejh-10000 状態良　ps3

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商品詳細
写真に映っているものがすべてです。傷などありますが状態良い方だと思います。本体 CECHH0040GBです。カセットと中箱が欠品になります。動作確認しましたがディスク読み込み、コントローラーも動きました。中古品にご理解いただける方のみご購入ください。
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