パクボゴム　雲が描いた月明かり　監督版ブルーレイ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます【雲が描いた月明かり】韓国TVドラマ Blu-rayBOX監督版！パク ボゴム 主演特典有り！-字幕なし-新品(中身確認のため一度開封しています)-監督版特典有り一度人の手に渡ったものなので神経質な方は購入しないでください購入後のキャンセルは対応しかねますので、気になる点がありましたら、購入前にお気軽にお声掛けかけてください韓国のDVDは日本制プレイヤーでは再生できませんがブルーレイはブルーレイプレーヤーがあれば再生可能です宜しくお願い致します
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