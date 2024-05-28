3DSグロスピンク本体　ソフト2本セット

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3DS本体グロスピンク ソフト2本セット内容3DS本体(100均USB充電器、SDカードアリ)箱、説明書、タッチペン無しです。モンスターハンター4G大乱闘スマッシュブラザーズ本体、ソフト動作チェック済み。本体は綺麗な状態だと思います。(出品時)スライドパッド、ボタン類も正常です。(出品時)一ヶ所に小さなキズアリ(画像10)画面上下に保護シートが貼ってあります。ソフト2本に、細かなキズ等アリです。素人保管なので、ややキズアリにしてあります。中古になりますので、ご理解の上、ご検討よろしくお願いします。お気軽にコメントください♪