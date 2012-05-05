雑誌『工藝』120号 終刊号

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柳宗悦が1931年から1951年の間に発行した雑誌『工藝』の第120号です。雑誌『工藝』は日本民藝協会の機関誌で、思想家柳宗悦を中心に昭和6年1月に創刊され、昭和26年の120号をもって終刊しました。柳らが新しく見出した工芸品が次々と特集され、型染・織物・漆絵・版画など多彩な工芸手法で装幀されました。また、中の用紙は厳選された各地の手漉き和紙を使用し、さらに小間絵（挿絵）も芹沢銈介をはじめ民藝運動の同人たちが担当しました。【目次】大津絵概説：柳宗悦心学と大津絵：米浪庄弐大津絵随筆：三浦直介大津絵雑話：中井浩水大津絵展覧会の思出：山内神斧大津絵を好いた人々：三浦直介大津絵その後：柳宗悦大津絵の文献 補遺：柳宗悦昭和の大津絵文献：米浪庄弐・齋藤清三郎本号の挿絵：柳宗悦民藝館大津絵展目録：無記名民芸館寄付報告：柳宗悦大津絵号後記：柳宗悦後記：荒木道子会員募集装幀：武州小川小間絵：柚木沙彌郎用紙：鈴木繁男#柳宗悦#棟方志功#芹沢銈介#雑誌工藝#日本民藝館#柚木沙弥郎