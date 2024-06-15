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BANDAI WONDERSWAN COLOR ファイナルファンタジー
商品番号 D14152980584
商品名

BANDAI WONDERSWAN COLOR ファイナルファンタジー
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BANDAIWONDERSWANCOLORファイナルファンタジーワンダースワンカラーのファイナルファンタジー同梱版です。外箱の前面が汚れています。ソフトの箱もかなり汚れています。付属の電池は古いものですが、元々のものかどうかはわかりません。動作確認は別の手持ちの電池で行いましたが、電源が入りにくいです。正直ジャンクで出すか迷うレベルで入りにくいのでご注意下さい。ソフトはセーブデータが残っています。ただ古いものなのでいつまでセーブできるかはわからない点ご理解ください。液晶画面は暗くて見づらい感じです左のダイアルで調整してなんとか、という感じです。年季が入っており色々と問題がある点ご理解の程宜しくお願いいたします。#バンダイ#BANDAI
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