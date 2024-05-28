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【1-37全巻セット】バガボンド
商品番号 H22866970584
商品名

【1-37全巻セット】バガボンド
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 1,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】バカボンド　井上雄彦１～３７全巻セット＼断捨離のため、コレクション出品中／ご覧いただきありがとうございます。中古品のため、キズやイタミや中折れなどあるかもしれません。読む分には問題ありません。その分価格を抑えていますので・完品をお求めの方・神経質の方は購入をご遠慮ください。ヤケや見た目の状態は画像にてご確認ください。表紙はクリーニングしていますが、撮影の都合上、わかりにくい汚れやキズ、スレがある場合がございます。ご了承ください。まとめ買いによる値引きも行っておりますので、ご希望の場合はコメントをお願いいたします。
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