【1-37全巻セット】バガボンド

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商品詳細
【商品名】バカボンド 井上雄彦１～３７全巻セット＼断捨離のため、コレクション出品中／ご覧いただきありがとうございます。中古品のため、キズやイタミや中折れなどあるかもしれません。読む分には問題ありません。その分価格を抑えていますので・完品をお求めの方・神経質の方は購入をご遠慮ください。ヤケや見た目の状態は画像にてご確認ください。表紙はクリーニングしていますが、撮影の都合上、わかりにくい汚れやキズ、スレがある場合がございます。ご了承ください。まとめ買いによる値引きも行っておりますので、ご希望の場合はコメントをお願いいたします。
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