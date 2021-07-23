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【値下げ　ゲーム本体】PSP‐2000 is　本体
商品番号 S61411249806
商品名

【値下げ　ゲーム本体】PSP‐2000 is　本体
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 2,497 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PSP‐2000is　本体付属品:箱、ソフトケース　取扱説明書　充電コードUSBケーブル動作確認済です。電池交換したばかりです。１年ほど使用して、しばらく自宅保管したままでした。ご理解いただける方よろしくおねがいします。
http://narcologia.ru/goods/plaque130807.html
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