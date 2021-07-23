【値下げ　ゲーム本体】PSP‐2000 is　本体

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商品詳細
PSP‐2000is 本体付属品:箱、ソフトケース 取扱説明書 充電コードUSBケーブル動作確認済です。電池交換したばかりです。１年ほど使用して、しばらく自宅保管したままでした。ご理解いただける方よろしくおねがいします。
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