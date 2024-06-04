- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 美術品
- >
- 絵画/タペストリ
- >
- 日本画 日本海岸壁
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ご覧いただきありがとうございます(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”日本画岩絵の具使用アマチュアですが、新人賞等受賞歴有目立つことが嫌いでした母の作品です✨号数はわかりません、縦43cm、横36cmどうぞよろしくお願い申し上げますm(*__)m✨絵画の種類...日本画形式...額縁入り主題...風景・海景
http://narcologia.ru/goods/troupe389711.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford88673.html
http://narcologia.ru/goods/unusable136674.html
http://narcologia.ru/goods/troupe389711.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford88673.html
http://narcologia.ru/goods/unusable136674.html