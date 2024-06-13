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THE VINTAGE ROLEX　ザ ヴィンテージロレックス　クオーク　雑誌
商品番号 H11564767627
商品名

THE VINTAGE ROLEX　ザ ヴィンテージロレックス　クオーク　雑誌
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ほとんど使用しなかったため状態良いですが、多少のスレ等をお気になさる方のご購入はご遠慮下さい。2022年10月に初開催した「クォーク・ヴィンテージ・ロレックス・オークション」に出品される貴重な保証書付きのヴィンテージ・ロレックスを99本収録したカタログ。『Watchfan.com永久保存版ロレックス』のマニアシリーズを購読される層に贈る豪華本です。どこも完売している貴重な本です。この機会に手にしてはいかがでしょうか。
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