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- THE VINTAGE ROLEX ザ ヴィンテージロレックス クオーク 雑誌
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商品詳細
ほとんど使用しなかったため状態良いですが、多少のスレ等をお気になさる方のご購入はご遠慮下さい。2022年10月に初開催した「クォーク・ヴィンテージ・ロレックス・オークション」に出品される貴重な保証書付きのヴィンテージ・ロレックスを99本収録したカタログ。『Watchfan.com永久保存版ロレックス』のマニアシリーズを購読される層に贈る豪華本です。どこも完売している貴重な本です。この機会に手にしてはいかがでしょうか。
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http://narcologia.ru/goods/slide829987.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate871948.html
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