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ニンテンドー3DSLL ホワイト 本体 訳あり品
商品番号 V62805861697
商品名

ニンテンドー3DSLL ホワイト 本体 訳あり品
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

〜商品〜ニンテンドー3DSLLホワイト本体訳あり品〜商品状態〜・外観、液晶面共に目立つ傷汚れはありません。・上画面左下に少し液晶漏れがあります。・スライドパッドのゴムにベタつきあります。・タッチペン、SDカード、電池パック欠品。別途ご用意下さい。(別の3DSのバッテリーにて動作確認しました。)商品画像にて内容ご確認お願い致します。☆動作確認済ソフトの起動、各種ボタンの効き、3D機能、カメラ、音量調整、タッチパネルといった全ての動作に関する問題はありませんでした。☆送料無料！安心のメルカリ便での発送です。〜関連ワード〜ニンテンドー任天堂ゲームDSソフト
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