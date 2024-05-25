《希少》吉屋信子「暴風雨の薔薇」新潮社

吉屋信子「暴風雨の薔薇」(あらしのばら）昭和6年6月8日13版新潮社箱及び本冊は、パラフィン紙を付けたまま撮影しています。90年以上の経年によるシミ、汚れ、傷みがありますが、古書としての状態は、「美本」の部類に入ると思います。古いものです。古書にご理解いただける方のみ、画像確認の上、ご検討下さい



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