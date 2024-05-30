ファイナル・デスティネーション 全5巻 DVDレンタル落ち

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商品詳細
jan_code:4959241042972-5◉ファイナル・デスティネーション全5巻DVDデヴォン・サワ,チャド・Ｅ．ドネーラ,アリ・ラーター監督:ジェームズ・ウォン⚫︎ファイナル・デスティネーション、⚫︎デッドコースター、⚫︎ファイナル・デッドコースター、⚫︎ファイナル・デッドサーキット、⚫︎ファイナル・デッドブリッジ 5巻セット「Ｘ－ＦＩＬＥ」のスタッフが贈る、死の運命から逃れようとする高校生たちの姿を描いた衝撃のスリラー。デヴォン・サワほか出演。★トールケースは4巻付属し、残りは不織布ケースで発送します。◆レンタル落ち商品となりますが全て動作確認済みで問題なく再生できております。※極希に再生環境の違いにより状況が異なる場合が御座います▪️中古商品のため、ディスクにシール貼付、ジャケットのヤケ、再生に支障のない小さな傷などある場合がございます。あくまでもレンタル落ちなので、ご理解頂ける方よろしくお願い致します。◆本編ディスク、ジャケット付きです。◆特記が無い場合、5巻以上はゆうパケット利用の為、ケース無しでの発送となります。—-✄———-✄———-✄—-—-✄———*・゜゜・*:.。..。.:*・・*:.。*・゜゜・ 【フォロー割実施中】♦︎価格交渉に対応はしておりません♦︎フォロワー様限定で100円引きします(※1000円以上の商品に限る) ♦︎同時購入で追加1点ごとに100円お値引きもさせて頂いております☆彡jan_code:4959241087263▷#qq637pgw53▷#qq637pgw53外国映画▷#CD・DVD➿✯.。.:✧:.。.✽.。.:✾:.。.✯.。.:✧:.。.✽.。.:*:.
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