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リバーシブル2way！定価1万3千円！プリントアート絵画♡額縁入り
商品番号 W11474276107
商品名

リバーシブル2way！定価1万3千円！プリントアート絵画♡額縁入り
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 3,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

額縁のサイズ46.5×36.5センチです。絵のサイズは26センチ×24センチです。額縁が7000円ぐらいしました。何とこちらリバーシブルの絵画になります(^^)素材は紙でプリントされているものになります。赤と黒のデザインとゴールドのデザインの2wayで気分で変えれます。神の四隅に少し傷がありますが隠れるので見た目には問題がないです。定価は1万3千円でした。送料がかなりかかるのでお値下げはお断りします。
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