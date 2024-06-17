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ジャンプフェスタ限定 チェンソーマン ポスター 公式 B2
商品番号 C81353493665
商品名

ジャンプフェスタ限定 チェンソーマン ポスター 公式 B2
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 6,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンプフェスタの時にジャンプキャラクターズストアで購入しました。デンジとパワーのポスターです。販売終了した商品のためこちらの価格です。未開封のまま保管していました。ポスターケースに入れて暗所で保管していたので色褪せなどありません。サイズ・・・B2◎即購入可チェンソーマンジャンプポスタータペストリーデンパジャンプショップジャンショジャンフェス#るるるチェンソグッズ
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