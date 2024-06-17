ジャンプフェスタ限定 チェンソーマン ポスター 公式 B2 ...

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ジャンプフェスタの時にジャンプキャラクターズストアで購入しました。デンジとパワーのポスターです。販売終了した商品のためこちらの価格です。未開封のまま保管していました。ポスターケースに入れて暗所で保管していたので色褪せなどありません。サイズ・・・B2◎即購入可チェンソーマンジャンプポスタータペストリーデンパジャンプショップジャンショジャンフェス#るるるチェンソグッズ