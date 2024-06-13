SHURE BETA 58A ダイナミックマイク

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新品で購入後、自宅保管していたものです。別のコンデンサーマイクをメインで使用していて、こちらのマイクは予備として保管していたのでほぼ使用していません。商品は画像に写っているもののみです。商品の状態は画像から判断いただきたいです。確認したいアングルなどあればコメントしてください。中古品のため神経質な方の購入はご遠慮ください。※随時価格を変更しているので基本的にお値下げは受け付けておりません。現時点の価格が手放せる最低金額になりますが、相場から価格が乖離しているようでしたらその旨をコメント頂けるとお値下げを検討させていただきます。---SHUREBETA58A#Shure#SHUREBETA58A