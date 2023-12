レスポールスタンダードタイプ　エレキギター　チェリーサンバースト

本格的なセットネック仕様のレスポールです。中々パワーのある骨太なサウンドです。ヘッドロゴが消されてますので、メーカーは不明です、ご了承ください。◎状態・ネックおおむね正常・ロッド未確認(中古で購入の為、以前の状態はわかりませんが、私は触れていません)・フレット7割程(一応磨いてます。)・スレや擦り傷・打痕などがあります。・金属パーツに多少のくすみなどがみられます。・アンプにつないでの音出し調整済み。・付属品なし音出しは問題なく、前述のようにハムバッカーでしっかりとした音が出ます。初心者の方でも、レスポールサウンドを体感したい方、ギブソンだけでなく、エピフォンなどのメーカーに興味がある方、BCリッチやESP、エドワーズやグラスルーツを持ってみたい、ハードロックやメタル音楽好きで、重厚なレスポールを持ってみようかな?とお考えの方、他に国内メーカーのバーニーやグレコ、トーカイなどのレスポールはちょっと手が出ないかな?とお考えの方にもおすすめです。*あくまでも中古品であり私見での状態確認ですので、神経質な方や、新品同様のものをお求めの方などは、ご購入をお控えください。*交渉中であっても即決の方優先で取り引きさせていただきます。*らくらくメルカリ便(ヤマト)で発送していましたが、近隣のヤマトでの発送が、ハードケースに入れないと、完全に受付不可になってしまい、ゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)での配送となります、送料込みで出品していますが、上記の理由かららくらくメルカリ便での発送はできませんのでご了承ください。 また、ゆうゆうメルカリ便120サイズ以上の場合、自宅又は郵便局以外の受け取りはシステム上できませんので、受取をコンビニなどに指定しないでください。タイプ...レスポールタイプシリーズ...LesPaul



