古銅鏡/ターコイズ•珠玉象嵌神獣鏡　漢時代：F21

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ご覧頂きましてありがとうございます。出品者の「親の蔵品」でございます。◾️商品について多彩な鋳物技術を備えた古銅器の銅鏡でございます。鏡中の仏像やターコイズの細工には見応えがございます。◾️汚れ・傷等欠け等ございません。尚、画像にてご確認くださいませ。◾️サイズ直径：約19cm厚さ：約1.0cm重さ；約999g尚、採寸は素人ということをご了承ください。◾️付属品画像の古銅鏡と共箱のみでございます。■ご購入の前に画像をご覧になりご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。現在出品しております値段はすでに購入時よりかなりお安くなっております。商品の年代や評価はいろんな人の見方によって変わってきます。最終的には画像をよくご覧いただき各々でご判断ください。ご理解いただける方、どうぞよろしくお願いします。#骨董品#古美術#印籠#親の蔵品#煙草入れ#煙管#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#備前焼#置物#ヴィンテージ#食器#親の蔵品#茶器#茶道具#アクセサリー#着物#レディース#ピアス#食器#中国#硯#ネックレス#ティーポット#根付#茶器#文房具#陶芸#彫刻#翡翠#花瓶#伊万里焼#染付け#茶器#文房具#天然石#茶道#紫砂壺#インテリア#テーブル#家具#和小物#和雑貨#襖#蔵戸#扉#古美術#竹#竹細工#華道#彫刻 #堆朱#着物#印材#岩の絵の具#香炉#金属工芸#香蘭社#青磁#鈞窯#定窯#窯変釉#螺鈿細工#化粧箱#小物入れ#年代物#骨董品#伝統工芸品#ジュエリーボックス#古美術#仏像#唐三彩