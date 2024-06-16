x141- hide 公式 イエローハート PHS ピッチ /

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ご観覧ありがとうございます！オマケで2003年Xjapan公式カレンダーをプレゼントします25年以上前のお品です。今では手に入りにくい貴重なお品となります！キズや使用感はありますが、処分されてる方が多数だと思いますので大変貴重なお品だと思います。公式hideストラップ付きです！現状お渡しとなります。出回りの少ない大変希少なお品だと思います。PHSすらあまり普及していないときに発売されたお品なので、当時のhideファンでも持っている人は稀でした。即購入OK単体値引き交渉不可。まとめ値引き可能です。コチラからお願いします♡#X_sayotoご要望の方はタイトルの商品ナンバーをコメント欄に記載して下さい*^^*値引き交渉中、他者が購入した場合はそちらが優先となりますのでご注意下さい。※まとめ値引き詳細♥2点以上…合計金額より200円引き♥5点以上の合計金額が12090円以上…合計金額より525円引き♥不定期ですが、週末値引き致します♡大変お得な値引きサービスです！Ü是非ご利用下さいませ✩*.☆販売商品25年以上、暗所で保管していたお品です。難がある場合は画像に追加してます。☆梱包opp袋に入れ、ダンボール補強、防水対応後丁寧に梱包します。プチプチが必要だと感じた場合は使用します。☆コメント欄につきまして当方より返答後、3日間72時間以内にご連絡がない場合、コメントは削除させて頂きます。また問い合わせに対しましても同様とさせて頂きますのでご了承下さいませ。参考画像や説明欄にて不明な点がごさいましたら商品のサイズやキズやページ抜け等…ご購入前に必ずコメント欄にてお問合せ下さい。スムーズにお取引が進むよう誠意を持って対応して参ります。よろしくお願いします-検索用-XJAPANHIDEYOSHIKIHEATHTOSHIPATATAIJILUNASEAJINORANRYUICHI真矢SUGIZOエックス解散zilchhide追悼hidewithSpreadBeaver初回限定完全限定生産盤廃盤品等々大量出品予定です。