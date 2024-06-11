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SeymourDuncan SH-2n SH-14 セット
商品番号 F62252770728
商品名

SeymourDuncan SH-2n SH-14 セット
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 6,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セイモアダンカンの定番ピックアップです。1ヶ月ほど使用しました。レスポールから取り外したものになります。ケーブルの長さはSH-2が約20cmSH-14が約30cm残っています。バラ売りの場合は各9,000円にて販売いたします。
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