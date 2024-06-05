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キングダムハーツ　ウルトラディテールフィギュア SORA ソラ
商品番号 B92924293244
商品名

キングダムハーツ　ウルトラディテールフィギュア SORA ソラ
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封。暗所にて保管していた為、綺麗な状態です。現在、ネット上でも在庫が品薄な状態の為、価格が高騰しているフィギュアです。プチプチで梱包して発送致します。
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