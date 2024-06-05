キングダムハーツ　ウルトラディテールフィギュア SORA ソラ

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商品詳細
新品未開封。暗所にて保管していた為、綺麗な状態です。現在、ネット上でも在庫が品薄な状態の為、価格が高騰しているフィギュアです。プチプチで梱包して発送致します。
http://narcologia.ru/goods/passionate20213.html
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