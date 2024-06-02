Pearl ツインペダルケース

PearlPSC-PBNツインペダルケースでございます。機材リニューアルの為出品致します。こちらは半年前にツインペダルを購入した際、同時に購入したものです。ソフトタイプではありますがケースの形状を保ってくれるハードタイプに近いもので、ペダルを衝撃からしっかり守ってくれます。外部にはチャック付きの収納と内部にもスティック等収納できるスペースがある為、ペダル本体以外にも様々な物を収納できて使用していてとても便利でした。中古品である事をご理解の程よろしくお願いします。種類···その他アクセサリー・パーツ···ケース、バッグ



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