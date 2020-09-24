家庭教師ヒットマンREBORN! リボーン シモンリング 6種

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商品をご覧いただきありがとうございます。●商品内容家庭教師ヒットマンREBORN!に登場するシモンファミリーが保有するシモンリングです。石中には封印のマーク、リング側面にシモンの紋章があります。コレクション数が多く、整理のため出品させていただきます。※大地のシモンリングは含まれていません。●状態について購入当時からほとんどのリングについて着用しておらず綺麗な状態です。ただし購入時から石部分の軽微なずれや欠けがある点にご理解のうえご検討ください。リングかてきょーリボーンREBORNボンゴレリングヴァリアーリングシモンsimonシモンリングシモンコザァート古里炎真SHITT-P!鈴木アーデルハイト大山らうじ青葉紅葉水野薫加藤ジュリーD・スペード